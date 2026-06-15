台湾・頼清徳政権に猛烈な逆風が吹いている。5月半ば、米トランプ大統領が訪中し、習近平国家主席との首脳会談を実施。この会談でトランプ大統領は米中間の良好な関係をアピールする一方、台湾問題については帰国後に「独立を望んでいない」と言明、武器売却についても曖昧な姿勢を見せている。【写真】これぞファーストレディ──米国支援のため奔走した宋美齢と夫・蒋介石それに先だって、台湾の野党・中国国民党の鄭麗文主