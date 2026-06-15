【新華社福州6月15日】中国福建省と江西省にまたがる武夷山国家公園は、国連教育科学文化機関（ユネスコ）により文化遺産と自然遺産双方の価値を備えた「複合遺産」に登録されている。関連部門はここ数年、生態系優先を堅持しながら保護と発展を両立させ、法執行の連携や技術開発、市民参加などの取り組みを通じ、効果的に国家公園のガバナンスレベルを高めてきた。モニタリングによると、同公園の森林被覆率は96.7％に上り