内モンゴル自治区のエレンホト口岸で発車を待つ中欧班列。（フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト6月15日】中国内モンゴル自治区のエレンホト（二連浩特）口岸（通関地）で12日、小型家電を満載した「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際貨物定期列車）が出発した。これにより、2013年に運行を開始した中欧班列「中央ルート」の累計本数が2万5千本を超えた。中国国家鉄路集団傘下の中国鉄路フフホト局集団が同日明らかにした。