サッカーワールドカップ。強豪オランダとの初戦に、東海地方からも声援が送られました。 【写真を見る】W杯 日本VSオランダ 鈴木淳之介選手の地元も大盛り上がり! 岐阜･各務原市役所に市民ら約60人が駆けつけエール 日本代表・鈴木淳之介選手の地元、岐阜県各務原市役所には市民ら約60人が駆けつけました。 パブリックビューイング会場も大盛り上がり （サポーター）「頑張れ ニッポン！