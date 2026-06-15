ステージで披露される朝鮮族の鶴舞。（長春＝新華社配信）【新華社長春6月15日】中国朝鮮族の伝統舞踊「鶴舞」は、鳥の動きを模した仮面舞踊で、中国の国家級無形文化遺産に登録されている。吉林省延辺朝鮮族自治州安図県出身の李英花（り・えいか）さん（31）は、5代目の伝承者。幼い頃から家族の影響で鶴舞に親しみ、技を学んできた。鶴舞は、ゆったりとして伸びやかな動きを特徴とする。李さんは伝統的な所作やリズムを守り