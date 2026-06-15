けさ、茨城県筑西市の住宅で火事があり焼け跡から2人が遺体で見つかりました。この住宅に住む高齢の夫婦と連絡が取れなくなっていて、警察が身元の確認を進めています。きょう午前5時半ごろ、筑西市宮後の住宅で「煙が上がっている」と119番通報がありました。警察によりますと、火元の木造平屋建ての住宅には、89歳の夫と85歳の妻の夫婦2人が暮らしていて、同じ敷地の別の建物に住む50代の娘が通報したということです。火はおよそ