７日、孟村回族自治県の広場で開門八極拳の練習に励む子どもたち。（滄州＝新華社記者／王鵬）【新華社滄州6月15日】中国河北省滄州市の孟村回族自治県は、伝統武術「八極拳」の代表的な流派「開門八極拳」の発祥地として知られる。数百年の歴史を持ち、2008年に国家級無形文化遺産に登録された。地元では近年、学校での武術文化教育や無料講習会の開催、海外での伝承拠点の設置などを進めている。伝承拠点は現在、中国の30余