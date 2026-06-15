気象台は、15日午後0時16分に、レベル４土砂災害危険警報を三戸町、田子町に発表しました。津軽、三八上北では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■青森市●レベル４土砂災害危険警報■弘前市●レベル２土砂災害注意報■黒石市●レベル２土砂災害注意報■十和田市●レベル４土砂災害危険警報■平川市●レベル４土砂災害危険警報■大鰐町●レベル２土砂災害注意報■七戸町●レベル４土砂災害危険警報