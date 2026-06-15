巨大ホースの撤去に向けた作業が始まりました。石川県志賀町の海岸に漂着した重さ推定300トン、長さがおよそ150メートルある海底の土砂を取り除くためのしゅんせつ用ホース。現場周辺は道幅が狭いため、ホースを切断して一度船に乗せ、およそ1キロ離れた漁港に運び込みます。県はきょう、重機が漁港の岸壁まで近づけるよう鉄板を敷き、今年秋ごろに巨大ホースの撤去を完了する見込みです。