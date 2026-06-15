教員グループによる児童盗撮事件で6件目の判決。これまでで最も重い量刑です。横浜市の元小学校教諭・小瀬村史也被告（38）は、女子児童の体を触るなどし、その様子を動画で撮影し共有したなどの罪に問われています。きょう、名古屋地裁は「児童たちからの信頼や未熟さに乗じた悪質な犯行。欲望の赴くままに行った一連の犯行に酌量の余地がない」として、懲役8年を言い渡しました。