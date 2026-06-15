『M-1グランプリ2025』優勝のお笑いコンビ・たくろう（きむらバンド、赤木裕）が、7月から初の冠レギュラー番組『寝耳にたくろう 〜僕らは何も知りません！〜』を愛媛朝日テレビでスタートすることが決まった。【ランキング表】たくろう以外はTOP10に誰が？2026年『上半期ブレイク芸人』TOP10きむらバンドは、愛媛県鬼北町生まれ・松山市出身。2020年からはコンビで愛媛朝日テレビの情報番組『なるちか！』のレギュラーを務め