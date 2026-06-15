神奈川県相模原市の河川敷で10日、17歳の女子高校生が遺体で見つかった事件で、警察は元交際相手の19歳の男を逮捕した。SNSを通じて出会い、別れた後も男は復縁を迫っており、関係のもつれが凄惨な犯行へと発展した可能性が浮かび上がってきた。事件に至るまでの背景には何があったのか、捜査が進められている。男は高校から雰囲気が一変遺体が見つかった現場には、燃えカスのような跡が残っていた。ここで花火をしていたという2人