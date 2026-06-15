フランスでは15日から3日間の日程でG7サミット＝主要7か国首脳会議が開かれ、高市総理やアメリカのトランプ大統領、フランスのマクロン大統領らが参加します。トランプ氏がイランと戦闘終結に向けた交渉で合意したと表明したことをめぐる今後の対応や、ウクライナへの支援の継続などが協議されることになっていて、溝が深まっているトランプ氏とヨーロッパの首脳らが結束を示せるかが焦点となっています。