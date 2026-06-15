中道改革連合の野田佳彦元総理は15日、自らのホームページにコメントを掲載し、皇族数の確保策に関する「立法府の総意」を受けて政府が策定する皇室典範の改正案について、「不十分なら修正を迫ることもある」との考えを示した。衆参両院は10日、皇族数の確保策に関する「立法府の総意」を取りまとめ、高市総理に提出した。この中では、女性皇族が結婚した後も皇族の身分を保持する案と、戦後に皇族でなくなった旧宮家の男系男子を