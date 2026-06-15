サッカー・ワールドカップ、日本対オランダの試合が行われたアメリカ南部・ダラスから中継です。テキサス州ダラスにあるサッカー・ワールドカップのイベント会場です。ここから車で30分ほどのスタジアムで、きょう、日本代表が初戦を戦いました。現地で観戦した日本のサポーターの多くは強豪相手に得た勝ち点1に喜びの声を上げました。日本代表サポーター「イエーイ！最高です！」「勝ったようなものです。追いついて終わるのは最