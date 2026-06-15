近年スイーツ界で大きな注目を集めている“生食感”。生パンや生ケーキに続き、今度はドーナツにもその波が到来しています。そんな中、不二家から新たに登場したのが「不二家の生ドーナツ」。洋菓子店ならではのこだわりを詰め込んだ一品で、ふわっとほどけるような生地と、とろけるクリームの組み合わせが楽しめます。不二家は2024年からドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」を