15日朝早く、茨城・筑西市で住宅が燃える火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。住人の夫婦と連絡が取れていないということです。午前6時前、筑西市宮後で「屋根から煙が上がっている」と119番通報がありました。消防隊など7隊が出動し、火は約2時間後に消し止められました。この火事で木造平屋建てが焼け、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この住宅に住む89歳と85歳の夫婦と連絡が取れていな