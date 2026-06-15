白熱したサッカー・ワールドカップの試合をオランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が国王・王妃とともに観戦されました。オランダ・アムステルダムから中継です。おとといから、国賓としてオランダを訪問されている両陛下。アムステルダムから車で1時間ほど離れた「ヘット・アウデ・ロー城」に滞在されています。その城で、「日本対オランダ」戦を両陛下と国王・王妃で観戦されたことが分かりました。4人が代表選手を応援するタオル