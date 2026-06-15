盟友との「あうんの呼吸」で同点弾敵陣左深くで久保がボールを持った瞬間、中村の頭にイメージが浮かんだ。ドリブルを仕掛けた技巧派レフティーが相手を引きつけ、ラストパスは自身の足元へ。右に鋭く切り込む得意の「カットイン」からニアサイドにシュートを沈める――。数秒後、現実となる。試合を振り出しに戻す、値千金の同点弾。世代別の代表時代からともにプレーする盟友のアシストで決めた５７分のゴールを、「あうんの