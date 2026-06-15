漫画家やくみつる氏（67）が、13日放送のTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。プロ野球楽天三木肇監督の途中休養について私見を述べた。楽天は10日未明、三木監督が休養し、塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務める人事を発表した。昨季、三木監督は20年以来となる1軍監督に就任。第2次政権2年目の今季はリーグ戦、交流戦ともに最下位に低迷していた。同日の巨人戦から塩