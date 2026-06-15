G7サミットに合わせてヨーロッパを訪問している高市総理大臣は、日本時間の15日未明、2カ国目のイタリアに到着しました。高市総理は午後、イタリアのメローニ首相と首脳会談を行い、宇宙に関する包括的な共同声明をまとめる方針で、中国やロシアを念頭に人工衛星の破壊などの脅威に対応するためのルールづくりや、安全保障の強化で連携したい考えです。両首脳は、宇宙ビジネスを展開する両国のスタートアップ企業への支援も拡充す