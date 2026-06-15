タレントの関根勤（72）麻里（41）親子が15日、大阪市内でミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス」の取材会に出席した。日本公演40周年を記念した「日本公演40周年記念ディズニー・オン・アイス“’Let’s Party！”」を7月から9月まで全国10都市で開催。関根親子はファミリーパートナーを務める。勤は「スケーティングがすばらしいとディスニーのストーリーが融合してすばらしい」と絶賛。「ライオンキング」を楽しみ