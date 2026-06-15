「お出迎えしてくれた。貫通してるけど」【写真】どうです、このクールなドヤ顔（アップで見る）そんなコメントが添えられた写真が話題です。写っているのは、茶トラの「ちくわ」ちゃん（2歳・女の子）。窓辺にたたずむちくわちゃんは、カーテンに開いた丸い穴からひょっこり顔をのぞかせ、帰宅した飼い主さんのほうをじっと見つめています。その姿は、観光地などでよく見られる「顔はめパネル」のようでもあり、白いドレスを着て