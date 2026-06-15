デザイン変更とグレード再編が見どころか2026年6月上旬現在、既に一部タイプやカラーが選べなくなっている現行型のホンダ「フィット」。これは、来るべきマイナーチェンジに備えての準備なのでしょうか。次期型の行方が気になるフィットの進化について予想します。【画像】超カッコいい！ これが「中国」で先行発売された「“新型”フィット」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）フィットは、2001年6月にホンダの小型車「ロゴ