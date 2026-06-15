何台もすれ違っているのにまだ止まらないNEXCO東日本は2026年6月1日、公式SNSを更新。逆走事故の様子を映した動画を公開しました。5月29日にも同じ事案の動画を公開しており、2本の動画投稿により、逆走車への厳重な警戒を呼びかけています。一体何があったのでしょうか。逆走事故は2026年5月11日の午前4時ごろに発生しました。場所は京葉道路の上り線「9.7KP付近」で、花輪ICと船橋ICのちょうど中間付近となります。【動