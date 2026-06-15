私（チカ、30代）はフルタイムパート勤務で夫（ナオト、30代）と3人の娘との5人暮らし。私は米農家の義両親からお米をもらう代わりに、農作業や家事の手伝いなどをしてきました。私が休日は家でゆっくりしたいと思う一方、夫や義両親は嫁である私が農作業や義実家の手伝いをするのは当たり前だと思っています。今回の義実家訪問でも、私がひたすら動く一方、夫はくつろぎ、義母（クミコ、70代）は可愛い息子（夫）の好きにさせ、義