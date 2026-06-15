今冬公開されるアニメーション映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 最終章』のキービジュアルが公開された。 参考：『蓮ノ空』『薫る花』『沖ツラ』2026年アニメベストヒロインを勝手に予想、2025年総括も 本作は、TVアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、OVA『NEXT SKY』のその後を描く完全新作アニメーション3部作の完結編。2024年に『完結編