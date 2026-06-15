「じっくり聞いタロウ〜スター近況(秘)報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。6月14日（日）の放送は「少し特殊なセクシー女優SP！」をお届け！【動画】整形総額1000万円【ゴリラ顔】から別人に！＆名門「桜蔭」卒の超高学歴セクシー女優！セクシー女優デビューのために整形！（2020年3月19日放送）元セクシー女優の高嶋めいみ(34)は、2019年12月に整形で手に入れたきれいな顔を武器にセクシー女優デビュー。整形前の顔が紹介されるが