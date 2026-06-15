XinUが、初となるビルボードライブ東京公演を9月22日に開催する。 （関連：歌声分析 Vol.16：back number 清水依与吏聴き手に寄り添う普遍性、“感情を浄化し、整理する場所”の提示） 1年半ぶりのビルボードライブ公演となる今回は、ソロの弾き語りによる1stステージと、フルバンド編成の2ndステージを披露。デビュー5周年の幕開けを飾る特別なステージとなる。 チケットは、6月2