中東情勢などの影響で、農家にとっても厳しい経営状況が続いているとして、JA岡山は、岡山市に支援を求める要望書を提出しました。 【写真を見る】JA岡山が岡山市に支援を求める要望書ビニール関連の農業資材が1か月で約3割値上がり【岡山】 JA岡山の経営管理委員会の三宅雅之会長ら3人が岡山市役所を訪れ、大森市長に要望書を手渡しました。 中東情勢の緊迫化による石油由来の原料・ナフサの不足は農家にも影響してい