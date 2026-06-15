今月６日、山形県米沢市のスーパーで寿司２パックを盗んだとして、１９歳の男が逮捕されました。１４歳の少年も関与しているということです。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、本籍が米沢市で住所不定の自称会社員の男（１９）です。 男は今月６日の午後６時３０分ごろ、１４歳の少年と共謀し、米沢市春日二丁目にあるイオン米沢店で、寿司２パック（販売価格合計１４０４円）を盗んだ疑いが持たれています。 被害を確