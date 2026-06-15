今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる、SUPER EIGHTの冠番組『EIGHT-JAM』。6月14日（日）放送の同番組では、人気アイドル3組が奇跡の共演。＝LOVE、Juice=Juice、CANDY TUNEの総勢28人が集結した。【映像】人気アイドルが“衝撃の事実”を告白！メンバー大慌て「ちょっと待って！」今回スタジオにはトークゲストでもふくちゃん、山崎弘也（アン