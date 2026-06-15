本日6月15日（月）の『くりぃむナンタラ』では、前週に引き続き、ミニスカートをはいてさまざまな競技にチャレンジする名物企画「ミニスカート陸上2026」の後半戦が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！前半戦では、3年ぶり4回目の出場となる田中樹（SixTONES）、初出場の猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディーからなる“アイドルチーム”が大活躍。15回連続出場を誇る上田晋也、初出場の中谷（マユリカ）、赤