＜ダウ選手権最終日◇14日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米ツアー唯一のダブルス戦は、ルーキーペアのジーナ・キム＆ヤナ・ウィルソン（ともに米国）がそろって初優勝を果たした。【写真】大バズり中！渋野＆勝の“滅！”ポーズ大会賞金総額は330万ドル（約5億2800万円）で、優勝チームは80万5382ドルを獲得。キムとウィルソンはこれ山分けし、それぞれ40万2691ドル（約6440万円）を獲得した。2位のキ