国内女子ツアー第14戦「宮里藍 サントリーレディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】これは驚き！14歳アマチュアの“直ドラ”インパクトがスゴい今大会で今季2勝目、通算5勝目を挙げた桑木志帆が2700万円を獲得。今季通算を8160万5600円として、4位から2位にランキングを上げた。2位に入った永井花奈は1320万円を加算し、13位から7位（4361万6072円）に浮上。3位に入った14歳のソア・キム（韓国）はアマチ