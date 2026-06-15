先週（6月8日週）の米国株市場：主要指数は底堅い地合いを維持、スペースX上場今後は利益成長の道筋に要注目 先週（6月8日週）の米国株市場は、半導体株の急落、インフレ再燃への警戒、中東情勢を巡る不透明感、そして史上最大規模となったスペースX［SPCX］のIPOが重なり、かなり慌ただしい一週間となりました。 週全体を振り返ると、相場が大きく崩れたわけではありません。むしろ、短期間で大きく上昇してきたAI