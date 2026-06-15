各都道府県の“16日先までの天気”を掲載しています。 ＜関東・甲信地区 各県＞16日先までの天気を画像で確認▼他地区は関連記事から▼発雷確率もこちらから ▼北海道・東北地区▼関東・甲信地区▼東海・北陸地区▼関西地区▼中国・四国地区▼九州・沖縄地区 ▼きょう（15日）昼過ぎから、あす（16日）未明までの発雷確率を画像で見る