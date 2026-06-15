サッカー日本代表は6月15日朝、FIFAワールドカップグループリーグの初戦でオランダと対戦し、2－2で引き分けました。新潟県内からも声援が送られました。 世界ランク18位・日本の初戦の相手は、格上・世界ランク8位のオランダ。 2002年の日韓ワールドカップでクロアチアのキャンプ地となった十日町市ではパブリックビューイングが開かれました。 【観戦に訪れた人】 「ここはクロア