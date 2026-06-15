不倫や悪行を繰り返してきた“シタ妻”が改心し、夫に離婚届を渡そうとしたところ、毒母が乱入。「離婚なんてさせるわけないでしょーが！」と叫んで離婚届を引き裂いた。【映像】毒母（筒井真理子）が娘に“鉄拳制裁”の衝撃シーン6月12日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）の最終回が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で