パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が15日、自身のインスタグラムを更新し、自身の体調についてつづった。「今日は朝早く出発したのですが、少し体調が優れなかったため、一度自宅に戻りゆっくり休んでおります」と書き出し、体重計に乗る姿と自身の近影をアップ。体重計の表示は59.7キロで、「最近、人にお会いする度に『痩せましたね』と言われますが、特にダイエットをしているわけではないのに、この一か月余りで約6kgほど体