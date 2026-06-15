ニューヨークで記者団に応じるトランプ米大統領＝9日/Saul Loeb/AFP/Getty Images/File（CNN）米国のトランプ大統領は14日、イスラエルのネタニヤフ首相は米政権の外交努力に感謝すべきだとして強く非難した。トランプ氏は米紙ニューヨーク・タイムズの電話取材に対し、イスラエルは米イラン間の合意によって恩恵を受けると主張。中国の習近平（シーチンピン）国家主席とロシアのプーチン大統領が和平を前進させるために協力してく