【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝吉形祐司】米国とイランは米東部時間１４日午後、戦闘終結に向けた協議で合意が成立したと発表した。仲介国パキスタンのシャバズ・シャリフ首相は、署名式が１９日にジュネーブで行われるとＳＮＳで明らかにした。米国とイスラエルのイラン攻撃で２月２８日に始まった軍事衝突は収束し、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡は開放される見通しとなった。ただ、核問題を含め、今後の交渉は難航が予