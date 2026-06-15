■15日（月）の天気梅雨前線は沖縄・奄美付近から伊豆諸島にのび、前線上を低気圧が進んでいます。沖縄は、断続的に雨が降り、激しく降る所があるでしょう。土砂災害などに十分注意が必要です。西日本や北陸では、日本海側から雲がとれ、晴れ間の出る所が多い見込みです。北日本は、上空に寒気が流れ込み、局地的に雷雲が発生・発達しそうです。東北では激しい雷雨となる所があるでしょう。青森県では、レベル4土砂災害危険警報と