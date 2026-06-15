【『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント】 6月18日19時～ 配信予定 カプコンは、「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」を6月18日19時より配信する。 4月17日発売のSFアクションアドベンチャー「プラグマタ」の大ヒットを記念したイベントが開催される事となった。イベントにはヒュー役の田中美央さんや、ディアナ役の東山奈央さんに