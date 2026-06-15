『ホンマでっか!? TV』(フジテレビ)、『林修の今知りたいでしょ!』(テレビ朝日)、『夫が寝たあとに』(テレビ朝日)など、数々の人気番組を担当するモデルで放送作家の勝木友香さん。もともと売れっ子モデルだった彼女は、なぜ放送作家に転身したのか? また、美容家、料理研究家など新たなジャンルにも挑戦し続ける原動力は何か? パリ・ミラノのランウェイで歩いた経験と、今後の展望についても聞いた。勝木友香さん地元の呉服屋のシ