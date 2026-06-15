【モデルプレス＝2026/06/15】テレビ大阪では、7月9日よりドラマ「夫に不倫をお願いされました」（毎週木曜24時〜／テレビ東京：7月15日スタート・毎週水曜 深夜3時20分〜）を放送することが決定。女優の中村ゆりかとGENERATIONSの佐野玲於がW主演を務めることがわかった。【写真】ジェネ佐野玲於、鍛え上げられた二の腕◆「夫に不倫をお願いされました」ドラマ化決定テレビ大阪では、これまで「セックスレス」や「不倫」をテーマ