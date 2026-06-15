【モデルプレス＝2026/06/15】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのYouTubeチャンネルが12日、更新された。吉田仁人が自身の名前の由来について明かした。【写真】M!LKメンバー、YouTubeにスタイル抜群のイケメン実弟登場◆吉田仁人、自身の名前の由来告白今回の動画で吉田は、自身の名前の由来について「母の名付けなんですけど、“仁”が思いやりなんです。『思いやりのある人になってほしい』という意味を込めて仁人になりまし