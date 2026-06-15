【モデルプレス＝2026/06/15】SixTONESの京本大我が6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。アリーナツアー最終日のオフショットで新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】SixTONESメンバー「永遠の美少年」「若返った」“前髪復活”雰囲気ガラリの新ヘア◆京本大我、新ヘアスタイル披露京本は「アリーナツアー最終日 行ってくるってばよ」というコメントと共に、自身のソロショットを投稿。6月14に沖縄サントリー