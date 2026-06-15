銀座駅、新橋駅、内幸町駅のどこからも徒歩５分ほどの場所にある銀座・コリドー街界隈。その一角に建つのがニッタビル（東京都中央区銀座８丁目２-１）。 そのビルのエレベーターに乗って３Fのボタンを押す。扉が開いて目に入ってきたのは『パンとエスプレッソとGINZA LOUNGE』の入り口だった。 まず目についたのは入り口に飾られている絵画。絵画があるカフェが珍しいということでは