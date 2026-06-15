『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！ 『仮面ライダー』シリーズでの俳優としての活躍も大注目な小貫莉奈が、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に初表紙＆巻頭グラビアで登場！ 小貫莉奈 ©YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）／集英社 【プロフィール】小貫莉奈（おぬき・りな）2001年5月29日生まれ茨城県出身身長170cmB80 W59 H87趣味＝アニメ